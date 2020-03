LATAM terá apenas três voos semanais no Acre

A LATAM terá voos de Rio Branco para Brasília e São Paulo apenas aos sábados, terças e quartas-feiras. O ac24horas mostrou com exclusividade que a Gol cancelou os voos no Acre em função da queda no número de passageiros transportados em função do avanço do coronavírus. A LATAM só terá voos no Acre na próxima terça-feira (31/03).

No próximo sábado, 28/03 as companhias LATAM e Gol não terão voos em Rio Branco. A Gol decidiu manter apenas 8% de seus voos nacionais. A companhia voltou atrás e decidiu manter um voo de Brasília para Rio Branco às terças-feiras. A mesma aeronave da Gol retorna da capital do estado para Brasília na madrugada de quarta-feira.

A manutenção de um voo da Gol e os três semanais da LATAM no Acre só foi possível depois de um acordo entre as companhias aéreas com o Governo Federal. As empresas aéreas assumiram compromisso de manter voos em todos os estados. Quem comprou passagens e desistiu de voar, poderá receber o valor daqui a 12 meses.

Cruzeiro do Sul é a mais prejudicada

Os maiores prejudicados com a decisão da Gol são os passageiros do Cruzeiro do Sul. Além de transportar passageiros, a aeronave é usada para levar medicamentos e insumos para postos de saúde e em seu porão. Outras cargas, como peças e alimentos, também eram transportados para Cruzeiro do Sul nos aviões da Gol. Os voos da Gol estão suspensos até 30 de abril deste ano.