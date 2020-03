Lucas Gomes é exonerado e Arlenilson Cunha assume a direção do Iapen no Acre

A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (13), traz a exoneração de Lucas Gomes do cargo de diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Gomes foi exonerado do cargo após polêmicas com a categoria e com o poder judiciário. Ele assumiu o cargo no início da gestão, após indicação do vice-governador Werles Rocha (PSDB).

Na mesma edição do Doe, está a publicação da nomeação do policial penal Arlenilson Cunha para ocupar o vargo deixado por Lucas.Cunha é policial penal, ex-diretor do presídio de Senador Guiomard e pertence aos quadros do PDT.