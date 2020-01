Mailza Gomes é a que mais compareceu ao trabalho no senado em 2019

Do trio acreano, Mailza Gomes é a que mais comparece ao trabalho no Senado da República, marcando presença em 85,33% das sessões ocorridas em 2019. Mailza teve 11 ausências justificadas e uma não justificada.

Em segundo lugar, o senador Márcio Bittar bateu ponto em 78,67% das sessões, teve 16 ausências, mas nenhuma sem justificação.

Sergio Petecão esteve em 74,67% das sessões do Senado no ano passado. Faltou em 19 e, tal como Mailza, teve uma falta não justificada. Os dados são do Congresso Em Foco (www.congressoemfoco.uol.com.br), que apontou Sergio Petecão o 2º que mais viajou para o exterior em missão para o senado.