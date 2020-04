Mais 21, Sesacre divulga boletim neste domingo, novos casos em Plácido e Cruzeiro do Sul

O Acre registra um aumento de 21 novos casos de infecção por coronavírus, nas últimas 24 horas. O número de contaminados vem evoluindo significativamente, subindo para 163 o número oficial de pessoas infectadas.

No sábado, 18, eram 142 casos. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux ao Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Três casos foram registrados em Cruzeiro do Sul: uma secretária do lar, de 20 anos, um estudante de 22 anos, que tiveram contato com caso positivo e, uma aposentada de 65 anos que teve contato com um caso suspeito da doença.

A lista segue com mais cinco casos registrados em Plácido de Castro, sendo uma dona de casa, de 19 anos e que teve contato com caso suspeito; uma secretária do lar, de 28 anos, que teve contato com um caso positivo; também, um militar do exército, de 21 anos, que teve contato com um caso confirmado de Covid-19.

Ainda em Plácido de Castro, registra-se o caso positivo para coronavírus de uma funcionária de firma, de 35 anos, que teve contato com um caso positivo, e de um produtor rural, de 33 anos, que não sabe como foi infectado pelo vírus, configurando mais um caso de contaminação comunitária no estado.

Em Senador Guiomard, um homem, auxiliar de estoque, de 27 anos, testou positivo para a Covid-19. Os outros 12 casos foram registrados em Rio Branco que são: um agente socioeducativo, de 33 anos; um reeducando, de 34 anos; um farmacêutico, de 33 anos; um motorista, de 42 anos; um agente penitenciário, de 35 anos; um supervisor de supermercado, de 39 anos; e uma nutricionista, de 28 anos, que tiveram contato com casos positivos.

A lista continua com um policial militar, de 58 anos, uma auxiliar de cozinha, de 58 anos, uma cozinheira, de 57 anos, e uma dona de casa, de 42 anos, que tiveram contato com casos suspeitos da doença. Ainda, uma senhora aposentada, de 75 anos, que foi infectada por contaminação comunitária.

No Acre, até o momento, foram notificados 1.483 casos, dos quais 1084 foram descartados, enquanto que 236 seguem em análise. O número de mortes pela doença é de 6 casos, aguardando resultado dos exames de óbito de mais 3 pessoas. O número de pessoas curadas segue em 58.

Rio Branco, AC, 19 de abril de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre