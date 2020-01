Mais de 20 empresários cruzeirenses participarão de encontro no Peru

Cerca de 70 empresários e políticos acreanos participarão nos dias 10 e 11 de fevereiro, do Encontro Empresarial Acre Ucayali, em Pucallpa, no Peru. Do total, 20 são de Cruzeiro do Sul. Durante o evento haverá rodas de negócios e feira de produtos. A ideia é que os empresários e políticos encontrem meios de concretizar a importação e exportação de produtos brasileiros e peruanos, que vão apresentar mais de 15 setores industriais como energético, florestal, dentre outros.

Segundo o presidente da Associação Comercial do Juruá, Luís Cunha, o objetivo do encontro é dar continuidade ao movimento de integração iniciado ano passado. A expectativa é pela abertura da Estrada, a partir de Mâncio Lima, até Pucallpa. Enquanto a rodovia não é concretizada, políticos e empresários buscam a regularização de voo entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul para a concretização da integração comercial entre os dois países.

O evento é organizado pelo governo do Estado do Acre, Grupo de Integração Regional Acre, prefeitura de Cruzeiro do Sul, governo do Departamento de Ucayali, prefeitura de Pucallpa, Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ucayali. O apoio é da Federação das Indústrias – FIEAC, Associação Comercial do Alto Juruá e outras constituições.