Mais de 300 demissões nos setores de bares e restaurantes

Reportagem/ Simone Oliveira

O que mais a gente ver em tempos de pandemia são entregadores nas ruas de carro, moto e bicicleta. Os aplicativos para pedidos têm salvado os comerciantes, principalmente o setor alimentício. Devido ao decreto governamental que proíbe o funcionamento de serviços considerados não essenciais nesse período, os bares e restaurantes tiveram que se reinventar e se adequar a um novo modelo de trabalho.

E mesmo com toda a ajuda da tecnologia, as demissões não foram evitadas. Um levantamento feito pela associação de bares e restaurantes do Acre apontou que mais de 300 pessoas foram demitidas devido a pandemia do novo coronavírus, o levantamento mostrou também que alguns empresários tiveram que demitir 15 funcionários de uma vez só.

Os bares estão de portas fechadas, já os restaurantes trabalham no formato delivery, isso para garantir a empresa aberta. Os empresários que demitiram garantem que após o período de pandemia irão recontratar os funcionários de volta conforme o aumento do movimento. Enquanto isso não passa, esses pais de famílias contam com a solidariedade daqueles que tem o alimento e pode dividi-lo.