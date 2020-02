Mais um envolvido no assassinato da sogra da secretária de Fazenda é preso

Investigadores da Delegacia De Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram a prisão de mais um envolvido no duplo homicídio que vitimou o casal Cosmo Ribeiro Moura, 43 anos, e Teresa da Silva Santos, 64 anos, que foram mortos a tiros e a golpes de terçado em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, na Travessa Castanheira, no bairro Belo Jardim I, no segundo distrito de Rio Branco. Tereza é sogra da secretária da Fazenda (Sefaz), Semírames Dias.

O acusado foi preso nas primeiras horas da manhã deste sábado, 15, por força de um mandado de prisão temporária, em uma região de invasão do bairro Belo Jardim. De acordo com o delegado Martin Hassel, responsável pelo caso, o acusado ainda tentou fugir pulando uma janela da casa onde estava escondido, mas foi capturado pelos policiais.

O acusado foi levado à sede da DHPP onde prestará depoimento sobre o caso. Segundo Martin Hassel, o caso está quase concluído e somente após a conclusão do inquérito é que ele se pronunciará sobre as investigações.