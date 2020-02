Mais um preso é capturado após fuga em massa de presídio de Rio Branco; 12 seguem livres

Mais um dos detentos foragidos do Complexo Prisional Francisco D’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, foi capturado pela Polícia Civil. Joel Menezes Queiroz foi localizado no Ramal do Pica-Pau, na região do bairro Amapá, na capital acreana.

Após denúncia anônima e investigação, a polícia conseguiu encontrar o local onde Queiroz estava escondido. Segundo o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), Lucas Gomes, o preso ainda tentou fugir se escondendo uma caixa d’água.

“A gente tem recebido várias denúncias e tem trabalhado em cima delas. Na manhã de hoje [20/02], a Polícia Civil conseguiu lograr êxito na região da Praia do Amapá. O foragido ainda tentou se esconder, mas, graças à expertise dos policiais, eles conseguiram fazer essa recaptura trazendo mais um de volta para o ambiente prisional, de onde não devia ter saído”, disse Gomes.

Além de Queiroz, outros 13 detentos já foram capturados e levados de volta para o presídio. Ainda restam outros 12 foragidos.

O diretor comentou sobre as investigações da fuga e disse que todos os servidores que estavam no presídio já foram ouvidos, além dos detentos que foram recapturados.

“A gente já tem uma investigação bastante avançada, tivemos vários fatos novos, vários elementos que deverão subsidiar a conclusão desse processo. A gente espera que numa data próxima possa já apresentar o resultado para toda sociedade. Temos conseguido uma média boa de recapturas, é tanto que dentro de um mês 14 foram recapturados”, afirmou.

Tentativas de fuga frustradas

Após a fuga em massa, os policiais penais chegaram a frustrar duas tentativas de fuga. De acordo com Gomes, foram encontrados buracos em duas celas da unidade durante revistas.

“A gente reforçou a segurança lá dentro, remanejando alguns servidores do serviço administrativo para o operacional. Temos feito também várias ações com revistas, verificação de estrutura e com isso, a gente conseguiu lograr êxito em impedir duas novas tentativas de fuga”, contou o diretor.