Mandante da chacina da Transacreana é preso; gabinete de crise será montado no AC

Operações estão sendo feitas e segurança está sendo reforçada, em especial, na fronteira do estado

Durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (18), a cúpula da segurança pública informou que um dos mandantes da chacina que vitimou sete pessoas no final de semana já foi preso. “Prendemos um deles no domingo (19), e em breve vamos apresentar a sociedade”, afirmou.

Entenda: Vítimas da chacina na Transacreana são identificadas; facção matou 7 pessoas

O gestor, apontou que o governo vai criar um gabinete de crise para solucionar essas situações difíceis. “Esse apoio é para garantir a segurança e integridade das pessoas”, disse.

As autoridades pontuaram que estão em busca de prender o restante dos participantes da chacina. “O Bope e Gefron estão fazendo uma operação na região onde ocorreu o crime. Temos barreiras em todos os pontos de fronteira no Acre para impedir a fuga desses criminosos. Entrando em contato com a Polícia Rodoviária Federal, além do Exército que vai instalar barreiras na saída do estado, em Sena Madureira e na BR-364, sentido Porto Velho”, disse.

O governador em exercício, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou que o governo vem fazendo um trabalho primordial nas ações em combate ao crime. “É um momento de união, muito já foi feito um grande investimento no setor”, declarou