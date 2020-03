Médico pede que pessoas evitem festas e viagens para fora do Acre

O médico infectologista Thor Dantas afirmou, nesta segunda-feira (16), que já chegou a hora das pessoas evitarem aglomerações no Acre para se proteger do coronavírus, mesmo sem confirmação da doença no estado. “Esse não é o momento para festas e reuniões públicas”, afirmou, em coletiva de imprensa promovida pelo governo no Palácio Rio Branco.

A ideia é interromper a cadeia de circulação do vírus caso haja pessoas infectadas que não estejam com sintomas.

Dantas sugere ainda que a população não viaje para fora do Acre para não correr o risco de se infectar e trazer o vírus no retorno. “Quem tiver viagens marcadas eu peço que adiem, a não ser em casos essenciais, como trabalho, por exemplo”, disse o infectologista.

Para quem está voltando ao Estado, a recomendação é ficar em quarentena voluntária por sete dias. Caso os sintomas não apareçam, as pessoas podem retomar a vida normalmente, mas devem ficar atentas às formas de prevenção do contágio, como higienizar frequentemente as mãos, não levá-las ao rosto e evitar contato com pessoas que estejam com sintomas semelhantes aos da gripe.

Quem apresentar sinais de coronavírus durante a quarentena, deve procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível e, no trajeto, evitar contato próximo com qualquer pessoa. Ainda não há casos confirmados de coronavírus no estado. Vinte suspeitos de terem contraído Covid-19 testaram negativo nos últimos dias.