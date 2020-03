Medo de supostas ações de grupos criminosos altera rotina de moradores em Xapuri

Do status de uma das cidades mais tranquilas do Acre, Xapuri tem passado, nas últimas semanas, a uma situação em que a ameaça de supostas ações de grupos criminosos em guerra têm feito com que o medo entre na vida dos moradores mudando, inclusive, a rotina da cidade.

Um exemplo da sensação de insegurança que afeta a população foi o encerramento precoce, na noite dessa segunda-feira, 9, dos serviços da balsa que faz a travessia do Rio Acre, entre o centro da cidade e o bairro Sibéria, ocorrido em razão da ameaça de tiroteios.

Apesar de a informação não ter sido oficialmente confirmada pelo comando da balsa nem pela polícia, uma fonte do ac24horas informou que a embarcação cessou a operação antes do horário de costume depois de chegar a informação de que indivíduos armados estariam chegando pelo rio para fazer execuções no bairro Sibéria.

Nas redes sociais, principalmente em grupos fechados, o assunto foi muito comentado durante a noite e, inclusive, fotos foram postadas da balsa ocupada por policiais entre às 22 horas e meia-noite. Uma fonte policial disse à reportagem que ocorria um trabalho de investigação, mas negou que os operadores da embarcação tenham recebido ordens para encerrar os serviços mais cedo.

O clima de tensão em Xapuri, relacionado a possíveis ações de grupos criminosos, teve início há algumas semanas, depois que a polícia registrou cerca de três tentativas de execução na cidade. Pelo menos duas pessoas foram baleados e houve, ainda, uma tentativa de sequestro com possível objetivo de execução.

Nesse período, foram presas 16 pessoas suspeitas de envolvimento com os crimes e 4 armas de fogo foram apreendidas em ações das polícias Civil e Militar. As investigações policiais realizadas até o momento apontam para a tentativa de uma determinada facção de eliminar membros que migraram para um grupo rival.