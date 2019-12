Membros de facção jogam coquetel molotov e casa fica totalmente destruída pelo fogo

AC24HORAS

Uma casa de madeira ficou totalmente destruída pelo fogo após ser incendiada por membros de uma facção na noite desta segunda-feira (16) na rua São Nicolau, no bairro João Eduardo I, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares repassadas a reportagem do ac24horas, dois homens não identificados, se aproximaram da residência em uma motocicleta e arremessaram dois coquetéis molotov na casa que estava abandonada. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Moradores ao perceberem que a casa estava pegando fogo acionaram o Corpo de Bombeiros e ajudaram no resgate de animais. Uma viatura se deslocou até a região, mas ao chegar, apenas controlaram as chamas, pois a casa já havia sido totalmente consumida pelo fogo.

Segundo informações de moradores, a casa sempre é alugada para pessoas da comunidade e estava sem morador há um mês. Moradores relataram ainda, que a última vez que a casa foi alugada, foi para membros de uma facção. O caso será investigado pela Polícia Civil. A Polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.