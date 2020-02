Membros de facção tentam roubar armas de stand de tiros, instrutor reage e deixa um baleado

Quatro homens armados invadiram o stand de tiros localizado no Ramal do Gurgel, na Estrada do Amapá, em Rio Branco, no final da manhã desta segunda-feira (3) e tentaram roubar as armas e munições.

O instrutor de tiros, Júlio Verás, ao ver os criminosos que chegaram em duas motocicletas anunciando o assalto, reagiu e atingiu um dos autores na perna, conseguindo frustrar o roubo. Na ação houve trocas de tiros e os bandidos fugiram nas motocicletas sem conseguir levar nada.

A Policia Militar foi acionada e ao chegar ao local prestou apoio ao instrutor. Em seguida os policiais colheram as características dos criminosos e fizeram rondas na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

A polícia segue monitorando as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e o Pronto Socorro na tentativa de encontrar o bandido baleado