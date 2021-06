Militares manifestam insatisfação por promessas não cumpridas em formatura de sargentos da PMAC

A Polícia Militar do Estado do Acre promoveu hoje(11), 137 policiais a graduação de 3° sargento, em formatura em frente ao Palácio Rio Branco que contou com a presença de familiares dos promovidos e do governador Gladson Cameli.

A Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC) aproveitou a oportunidade para manifestar a insatisfação da tropa pelo descumprimento das promessas do Governo com a categoria, a entidade fixou faixas que exigiam a correção da titulação e outras promessas de campanha feitas pelo governador no pleito eleitoral, como o realinhamento salarial e isonomia de progressão salarial com as demais forças estaduais.

A Pauta da Titulação foi citada durante o discurso do governador que mais uma vez, reafirmou o pagamento porém sem afirmar data. “ Não vou mais prometer nada, já está na hora de agir, quando vocês menos esperarem, a titulação estará resolvida” discursou o governador Gladson Cameli.

Presidente em exercício da AME/AC, o sargento Igor, explicou a manifestação.

“A promoção é um momento marcante pra nós militares, especialmente a graduação de sargento, certamente é um dia para comemorar, mas não podemos deixar o Governo esquecer que ele está em débito conosco, com várias promessas inadimplentes, e vamos cobrar até que elas sejam cumpridas integralmente”, afirmou o sargento.