Ministério da Defesa anuncia Operação Gota no Vale do Juruá no começo de 2020

O Ministério da Defesa (MD) apoia campanha para garantir que comunidades de áreas de difícil acesso da região Norte possam receber as vacinas do calendário básico do Ministério da Saúde -e já tem pronto o calendário para o começo de 2020: mais seis missões da Operação Gota estão programadas para serem realizadas entre os meses de janeiro e março, incluindo no Alto do Rio Juruá, no Acre.

A previsão é de que ocorram etapas nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas no Alto do Rio Purus e no Médio Rio Solimões, no Vale do Javari e no Alto do Rio Negro, no estado do Amazonas; e em Santarém e na localidade de Oriximiná, no estado do Pará.

Iniciada em novembro deste ano, a ação de vacinação já atendeu populações ribeirinhas do Médio Rio Purus (AM) e de localidades isoladas próximas à cidade de Altamira (PA). A atual fase da ação ocorre, até o dia 22 de dezembro, em áreas rurais e ribeirinhas do município do Oiapoque e do Distrito Sanitário Indígena do Amapá, ambos localizados no estado do Amapá.

Essa é a terceira fase da Operação Gota que ocorre neste ano. As duas primeiras etapas foram realizadas em novembro e imunizaram mais de mil pessoas. Na atual fase, existe a previsão de que cerca de 600 doses sejam aplicadas.

São colocados à disposição do Ministério da Saúde os meios, que são helicópteros e aeronaves, para fazer o transporte, não só das equipes e das vacinas, mas também de todo o apoio logístico necessário para a Operação.

Além do apoio da Aeronáutica, com o emprego de cerca de 200 militares e de seis aeronaves, a Operação Gota conta com as parcerias das secretarias estaduais e municipais de Saúde e dos Distritos Sanitários Indígenas (DSEIs) das localidades envolvidas nas atividades de imunização.

Há 26 anos a Operação Gota contribui para a qualidade de vida das populações ribeirinhas, rurais e indígenas da Amazônia. A ação teve início em 1993, após informação de surtos de sarampo em populações indígenas nas regiões do Purus, Juruá e Solimões.

AC24horas.