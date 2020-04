Ministério da Saúde repassa R$ 1,9 milhão a 10 prefeituras do Acre para combater Covid-19

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (10) o repasse de mais de R$1,9 milhões para os municípios de Assis Brasil (R$ 99.557,03), Bujari (R$ 133.374,42), Feijó (R$ 284.538,88),Manoel Urbano (R$ 110.993,62), Rodrigues Alves (R$ 218.221,16), Santa Rosa do Purus (R$ 71.536,29), Senador Guiomard (R$ 240.539,89), Tarauacá (R$ 356.118,19), Xapuri (R$ 219.069,21) e Porto Acre (R$ 183.723,50).

Os valores fazem parte dos R$ 4 bilhões extras que o Ministério da Saúde está repassando para Estados e municípios reforçarem suas ações de combate ao coronavírus.

O valor é um adicional ao que já recebem para custeio de ações e serviços relacionados à saúde. Todos os estados e municípios brasileiros foram contemplados e já estão com o valor em conta. A portaria foi publicada nesta quinta-feira (9) em edição extra do Diário Oficial da União.

Com os recursos, Estados e municípios terão mais fôlego financeiro em caixa para aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos, além do custeio de profissionais de saúde, ações e procedimentos, de acordo com a necessidade local, para enfrentamento específico ao coronavírus.

Saiba mais em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/09/Portaria-recursos-MAC-PAB.pdf