Morador de Acrelândia que chegou em estado grave no PS está com coronavírus

A Secretaria de Saúde de Acrelândia confirmou que um paciente que foi encaminhado para Rio Branco em estado grave na semana passada está mesmo com coronavírus. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (6) após o resultado do exame testar positivo para a doença.

O paciente foi transportado por uma ambulância do Samu equipada para atender casos de pessoas contaminadas com Covid-19. Ele começou a passar mal com dificuldades para respirar e foi encaminhado às pressas para o PS.

Com a confirmação de mais um caso em Acrelândia, a cidade que fica localizada a 110 km de Rio Branco e que tem pouco mais de 15 mil habitantes, já registra 10 pacientes contaminados com coronavírus.