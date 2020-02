Morador encontra caixa com anéis e brincos na rua e entrega em delegacia no Acre

Um homem de 55 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, encontrou uma caixa cheia de anéis e brincos, no bairro Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e entregou os objetos na delegacia.

O caso ocorreu na manhã desse sábado (1). O delegado Alexnaldo Batista orientou que ele fizesse o boletim de ocorrência para que tanto ele quanto a polícia, que cautelou os objetos, pudessem se resguardar.

“Ele falou que estava passando na avenida e viu uma caixa bonita e recolheu. Quando abriu, teve a surpresa de encontrar essas joias”, informou o delegado.

Após encontrar a caixa, o homem foi direto à delegacia do município para entregar à polícia.

“Ele mora em uma área afastada do Centro da cidade e resolveu voltar e entregar na delegacia para que, de repente, encontre o proprietário que perdeu esses objetos”, disse Batista.

A caixa metálica continha 55 unidades entre anéis e brincos. O delegado disse ao G1 que a polícia não estima o valor dos objetos e nem a composição.

O delegado espera que a pessoa que perdeu procure a delegacia. “Na caixa tem uma marca, e se o material foi furtado de alguma loja, o proprietário com certeza vai nos procurar. Vamos guardar o material e deixar à disposição do proprietário.”

O delegado elogiou a honestidade do homem em comparecer à delegacia para devolver a caixa que encontrou na rua.

“O que chamou atenção foi a honestidade dele em procurar a delegacia porque ele poderia fazer o que ele quisesse e ninguém nunca ia saber o que aconteceu”, concluiu o delegado.

G1