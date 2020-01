Morre aos 64 anos vítima de infarto o ex-jogador e técnico “Nino”

O ex-jogador de futebol e técnico José Aparecido Pereira dos Santos, o “Nino”, morreu na noite desta segunda-feira (20), aos 64 anos, na cidade de Goiânia, vítima de infarto.

Natural da cidade paulista de Santo Expedito, a mais de 600 km de São Paulo, Nino chegou ao Acre no final da década de 1970 para vestir a camisa do Rio Branco FC, mas logo depois vestiu a camisa do arquirrival Juventus, clube o qual encerrou carreira. Logo depois, Nino virou treinador do Internacional do Ipase e também do Independência, passando ainda pelo Rio Branco, onde conquistou o título estadual de 1994.

Com formação acadêmica no curso de Educação Física, Nino, além de professor, militou como treinador de esporte de quadra presidiu a Federação Acreana de Futsal (Fafs) e ainda encontrou tempo para comentar jogos pela Rádio Difusora Acreana. Nino era professor do curso de Educação Física da Universidade Federal do Acre (Ufac) e deixa a esposa Marilza e os filhos Marcos Paulo e Gabriela.

Com informações de Manoel Façanha