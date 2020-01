Morre no Pronto Socorro o desembargador aposentado Francisco das Chagas Praça

Morreu na madrugada deste sábado (4) o desembargador aposentado Francisco das Chagas Praça, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O Tribunal de Justiça do Acre lamentou o falecimento de Praça.

Confira a nota de pesar

Nota de pesar

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, comunica à classe forense e à comunidade em geral o falecimento do desembargador aposentado Francisco das Chagas Praça.

O magistrado estava em tratamento de saúde e faleceu na madrugada deste sábado, 4, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Francisco Praça, natural de Oeiras (PI), ingressou na magistratura do Estado do Acre em 1984 e foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador do TJAC em 1990, chegando ao ápice da carreira ao assumir a Presidência da Corte de Justiça Acreana, para o biênio 1999-2001.

O velório acontece na Capela Morada da Paz, Estrada do Calafate.

A Administração do TJAC, em nome de todo o Poder Judiciário do Estado do Acre, solidariza-se com a família enlutada e pede a Deus o consolo necessário neste momento de tristeza e dor.

Desembargador Francisco Djalma

Presidente do TJAC

Desembargador Laudivon Nogueira

Vice-Presidente do TJAC

Desembargador Júnior Alberto

Corregedor-Geral da Justiça

Membros

Desembargadora Eva Evangelista

Desembargador Samoel Evangelista

Desembargador Pedro Ranzi

Desembargador Roberto Barros

Desembargadora Denise Bonfim

Desembargadora Waldirene Cordeiro

Desembargadora Regina Ferrari

Desembargador Élcio Mendes

Desembargador Luís Camolez