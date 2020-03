Morre o primeiro paciente com suspeita de coronavírus em Porto Velho

Um idoso de 83 anos morreu, na quarta-feira (25), com suspeita do novo coronavírus em Porto Velho. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (26) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Esta é a primeira morte de paciente que tem suspeita para Covid-19.

Procurada pelo G1, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) informou que as amostras de todos os pacientes com suspeita da Covid-19 estão no Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen/RO) para análise.

Segundo a prefeitura de Porto Velho, o idoso com suspeita de coronavírus morreu na quarta-feira, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Leste) com síndrome aguda respiratória e hipertensão arterial sistêmica.

O paciente foi atendido, mas acabou não resistindo. Ainda conforme a Semusa, o resultado do exame que confirmará se a causa da morte foi decorrente da Covid-19 ficará pronto nesta quinta-feira.

Ainda segundo a Sesau, o Lacen tem todo o cuidado antes de divulgar casos positivos e que primeiro realiza o exame, seguido de uma contraprova. O resultado do exame do paciente de 83 anos será divulgado assim que concluído, informou a secretaria.

Até esta quinta-feira (26), o estado tem cinco casos confirmados de coronavírus, sendo quatro em Porto Velho e um em Ji-Paraná. Os pacientes estão se recuperando em domicílio e são acompanhados pela equipe médica.

Com informações do G1.