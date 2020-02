Motociclista morre esmagado ao tentar ultrapassar ônibus na rotatória da Ufac

O trabalhador Wenderson Nascimento Cordeiro, de 28 anos, morreu de vítima de acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (6) na rotatória em frente a Universidade Federal do Acre, na BR-364, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Wenderson estava trafegando em sua motocicleta na BR-364, sentido bairro-centro a caminho do trabalho quando foi ultrapassar o transporte coletivo na rotatória. Cordeiro perdeu o controle da moto e derrapou vindo a parar debaixo da roda do ônibus e teve o rosto esmagado.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Wenderson não resistiu e morreu. O corpo de Cordeiro foi encaminhado pelo próprio SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a chegada dos peritos. O motorista do ônibus foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para prestar esclarecimentos e foi liberado.

AC24horas