Motorista de aplicativo é baleado durante assalto e tentativa de sequestro na Sobral

Um motorista de aplicativo Uber identificado como Sebastião Lima Nunes, de 29 anos, foi ferido com um tiro na noite desta quarta-feira, 15, durante um assalto e tentativa de sequestro na rua 15, no bairro da Glória, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o motorista recebeu uma chamada na região e ao chegar no local, dois homens não identificados o abordaram e um dos criminosos em posse de uma arma de fogo o rendeu. Os bandidos amarraram a vítima e quando tentaram colocar o motorista no bagageiro do carro, ele correu. O criminoso que estava armado efetuou vários tiros, um dos projeteis atingiu o trabalhador nas nádegas. O motorista de aplicativo pediu ajuda em uma casa e os membros da facção fugiram sem levar o veículo de Sebastião.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características dos autores do crime fizeram rondas na região em busca de prender os assaltantes, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.