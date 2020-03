Motorista de frigorífico acreano perde controle de caminhão e tomba na BR-317

Um motorista ainda não identificado perdeu o controle e tombou um caminhão tipo baú, que pertence a um frigorífico acreano, na manhã desta sexta-feira (6). O fato aconteceu na BR-317, no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Segundo informações de populares, o motorista trafegava sentido Rio Branco/Boca do Acre e quando tentou frear o veículo na estrada, acabou derrapando e tombou às margens da rodovia. Após o acidente, outro caminhão frigorífico foi até o local para dar apoio e retirar toda a carga para seguir viagem até o destino final, que era Boca do Acre. O motorista saiu ileso do acidente.