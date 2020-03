Mototaxista morre após cair de ponte com carro dentro de igarapé no Acre

O mototaxista Raimundo Nonato Vieira Alves de 37 anos, popularmente conhecido como “Nona”, foi a óbito após sofrer um acidente na zona rural do município de Brasileia.

De acordo com informações de populares, “Nona” conduzia um veículo de pequeno porte no Ramal do 13, próximo da Ponte das 4 bocas, quando perdeu o controle do veículo e caiu dentro de um igarapé.

Além de “Nona”, outro homem ocupava o veículo, mas o carona conseguiu sair com vida e ileso. Já “Nona” não conseguiu sair e possivelmente morreu afogado. As autoridades irão investigar as causas do acidente.

O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (28) por volta de 1 hora da manhã. “Nona” residia no mesmo ramal em que faleceu.

Com informações do 3 de Julho