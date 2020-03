MP do Acre deve notificar donos de postos de combustíveis para baixar preço da gasolina

Folhadoacre

A promotora do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), Alessandra Marques, revelou ao Folha do Acre nesta sexta-feira, 13, que deverá notificar o Sindicato dos Postos de Combustíveis para cobrar explicações sobre os motivos pelos quais o preço da gasolina ainda não foi reduzido.

A Petrobras anunciou na quinta-feira (12) a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias. O corte será de 9,5% para a gasolina e de 6,5% para o diesel. Os reajustes começam a vigorar nesta sexta, mas até agora nenhum posto de Rio Branco reduziu os preços.

“Vamos unificar o Sindicato dos Postos e vamos avisar que advertiremos os proprietários caso não baixem o preço”, declarou.

Alessandra Marques disse que uma ação civil deve ser lançada para que seja realizada uma investigação.

O governo federal já efetuou mais de três reduções nas refinarias, mas ainda não chegou para os consumidores acreanos.