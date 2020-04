Mulher com sintomas de coronavírus é liberada da UPA, pega ônibus lotado e desmaia no Terminal

Uma mulher identificada por Maria Regina da Silva, 32 anos, supostamente com sintomas de Covid-19, foi atendida na manhã desta quinta-feira, 9, na Upa da Sobral e depois liberada para se dirigir até a UPA do Segundo Distrito.

No entanto, a mulher que estava com tosse, náuseas, febres e vômito pode ter contaminado centenas de pessoas em sua tentativa de ir até a outra unidade de saúde. Sem ser encaminhada por ambulândia, a paciente passou mal e chegou a desmaiar no Terminal Urbano, após pegar ônibus lotado.

Ela chegou a ser atendida por policiais militares que estavam nas redondezas. Eles fizeram os primeiros atendimentos básicos e acionaram o Serviço Móvel de Urgência e Emergência de Rio Branco (Samu).

“A paciente foi até a UPA da Sobral com suspeita de coronavírus, mas ela foi atendida e liberada para ir até a UPA do Segundo Distrito. Mas ela não resistiu após pegar um ônibus lotado e começou a passar mal com falta de arassim que chegou no terminal. Isolamos a área, demos uma máscara pra ela e jogamos água sanitária no local onde ela vomitou”, diz um dos policiais que atendeu Maria.

Versão da UPA

Em resposta ao Folha do Acre, a gerente da Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito, Dora Vitorino, disse que a mulher já está internada na unidade após sentir falta de ar. “Eu mesmo atendi ela. Ela está internada aqui”, explicou.

