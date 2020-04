Mulher de Plácido de Castro morre com Covid-19 no PS; sobe para 6 o número de mortes

Folha do acre

Uma nota da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou na noite desta quinta-feira, 16, que uma mulher de 49 anos que deu entrada na UPA do Segundo Distrito, procedente do município de Plácido de Castro, veio a óbito com sintomas de Coronavírus.

Ela já havia testado positivo para o Covid 19 em Palácio de Castro, mas foi feito outro teste hoje à tarde na capital

Informação da conta que ela chegou na UPA em estado grave, com sintomas compatíveis de infecção por coronavírus. Ela teve os primeiros socorros, sendo entubada e testada para Covid-19, por médicos plantonistas e equipe, porém, morreu.

O segundo teste foi encaminhado para o Centro de Infectologia Charles Mérieux, aguardando o resultado.