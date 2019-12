Mulher mata homem a golpes de faca durante bebedeira na madrugada de natal

O que era pra ser uma confraternização de Natal entre “amigos” se tornou um terror para Dejane Araújo Moreira, de 41 anos. Ela é acusada de matar Gisildo dos Santos Monteiro, a golpes de faca durante uma bebedeira em uma residência na madrugada desta quarta-feira (25). O crime aconteceu na rua Canário no Residencial Andirá, próximo ao Ifac, no bairro Xavier Maia, na parte alta da cidade.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Dejane e Gisildo passaram a noite bebendo e pela madrugada a mulher e o homem começaram a discutir e entraram em luta corporal. Dejane saiu do local, tomou posse de uma faca, voltou até a residência e desferiu vários golpes que atingiram a cabeça, costas e peito da vítima, que mesmo ferido ainda conseguiu sair de casa para pedir ajuda e caiu na calçada. Após a ação, a mulher fugiu do local.

Moradores acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar ao local os paramédicos nada puderam fazer por Gisildo que já se encontrava morto.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística, em seguida colheu informações a respeito da autora do crime, saíram do local e a prenderam a mulher em flagrante.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. Dejane foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).