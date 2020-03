Músico e a segunda vítima por corona vírus no estado do amazonas.

O Governo do Amazonas confirmou a segunda morte no estado por conta do novo coronavírus. A vítima é um músico de 43 anos, de Manaus. Ele morreu na noite desta segunda (30) por complicações no quadro de Covid-19. Segundo o governo, ele sentiu primeiros sintomas após uma reunião com pessoas de São Paulo.

O homem estava internado desde o dia 20 no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Abdel Aziz, e não tinha histórico de doenças. Ainda de acordo com o governo, ele relatou apenas ter tido asma quando criança.

O músico, segundo sua cunhada, não tinha nenhum tipo de doença. “Ele não bebia, não fumava. Não tinha nada. O vício dele era tocar teclado”, afirma Lúcia Noronha. Ele tinha dois filhos, uma de 18 e um de 12 anos.

Esta é a segunda morte pelo novo vírus no Estado. O primeiro foi um homem de 49, que era de Parintins.

O Amazonas tem, segundo a última atualização do governo, 151 casos de coronavírus. Além de Manaus, outros seis municípios têm casos confirmados.

Destes, 11 pacientes estão internados na UTI. Quatro pessoas no estado já se curaram e estão fora do período de transmissibilidade.

