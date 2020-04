Na madrugada: Casal é executado enquanto caminhava pela Cidade do Povo

Reportagem/ Ecimairo Carvalho

Um casal foi executado a tiros e a golpes de faca, enquanto caminhava pelo conjunto habitacional Cidade do Povo, região do segundo distrito de Rio Branco. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (26) na rua dom Júlio Matioli.

Era por volta de 1h40 da madrugada deste domingo, quando o casal caminhava por um trecho da rua Dom Júlio Matioli, no conjunto habitacional Cidade do Povo, o homem e a mulher foram surpreendidos por criminosos. Os bandidos, que segundo informações, estavam numa motocicleta, fizeram diversos disparos, a mulher caiu na calçada e ainda foi esfaqueada pelo menos três vezes.

ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local, o companheiro, dela, atingido com pelo menos 10 tiros, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do pronto socorro de Rio Branco, ainda dentro da ambulância de suporte avançado do SAMU.

pelas características, o duplo homicídio foi uma de execução. A suspeita é que o caso possa estar relacionado a guerra de facções criminosas.