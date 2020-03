Não é verdade que supermercados, farmácias e serviços médicos vão fechar

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) torna a lembrar que todos os serviços essenciais estão fora da suspensão prevista no Decreto 5.495, de 20 de março de 2020, assinado pelo governador do estado do Acre, Gladson Cameli.

Isso quer dizer que eles seguem funcionando normalmente, que não precisam fechar, evitando quaisquer transtornos para as pessoas.

O documento menciona que “empresas que participem em qualquer fase da cadeia produtiva e de distribuição de produtos de primeira necessidade para a população [mercantis, mercados, supermercados e outros semelhantes] deverão manter suas atividades”.

O mesmo vale para distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene, água, gás, postos de combustíveis, padarias, conveniências, supermercados, mercadinhos, miniboxes e semelhantes.

A população pode contar ainda com estabelecimentos médicos, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, farmácias de manipulação, clínicas de psicologia, de fisioterapia e vacinação humana, além dos serviços de delivery, de alimentação e de medicamentos.

A Sesacre aconselha as pessoas a tomarem como referência para informações verdadeiras o site Notícias do Acre, agencia.ac.gov.br, as suas redes sociais, as redes sociais da Sesacre, além dos sites jornalísticos já conhecidos por sua confiabilidade.