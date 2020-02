Nicolau fala sobre saída de Gerlen da liderança e diz que 2020 será de muito trabalho na Aleac

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, afirmou na manhã desta terça-feira (4) que o ano legislativo de 2020 será marcado por muito trabalho e que todos os projetos enviados serão de devida cautela.

A respeito da notícia dando conta da possível saída do líder do governo, Ghelen Diniz, Nicolau afirmou que não houve conversa oficial sobre isso, mas que se Ghelen for mesmo candidato a prefeito em Sena Madureira será natural que ele seja substituído na liderança. “Por enquanto ele segue sendo nosso líder e acreditamos no bom trabalho que ele fará”.