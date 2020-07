Novo Delegado Geral se reúne com ADEPOL para fortalecer ações da Polícia Civil

O novo Delegado Geral Josemar Portes se reuniu na tarde desta quarta-feira, 29, com a Associação dos Delegados de Policia Civil do Estado do Acre (ADEPOL/ACRE).

Mais de 30 delegados, da capital e do interior, participaram do encontro que teve como principal meta fortalecer as ações da Polícia Civil em todo o estado.

O delegado Pedro Resende, titular da 4ª Regional, destacou que a reunião foi muito produtiva tanto para a nova gestão, como também para a Associação dos Delegados de Polícia Civil.

Para Resende a ADEPOL/AC e a Direção de Polícia Civil precisam estar caminhando lado a lado. “Eu vejo como positiva a atitude do novo Delegado Geral, que se colocou a disposição para trabalhar em conjunto com a associação. Com isso quem ganha é a polícia civil e população”, disse Pedro Resende.

O Delegado Geral Josimar Portes disse que essa reunião foi uma conversa inicial para apresentação, exposição das expectativas e a definição das estratégias que serão adotadas pela nova gestão. “Nos conclamamos a todos da importância da união que deve existir e do comprometimento de todos, que já é uma característica dos nosso delegados”, ressaltou Portes.

Josimar Portes disse ainda que o principal objetivo da Polícia Civil e da ADEPOL/AC é prestar um bom serviço à população e intensificar as ações de combate à criminalidade.