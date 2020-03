Número de infectados com coronavírus sobe para 23 no AC, aponta Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que subiu de 21 para 23 o número de casos confirmados de contágio por coronavírus no estado, segundo o Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, nesta quarta-feira, 25.

As duas pessoas mais recentes a testar positivo para a Covid-19 são um servidor público de 42 anos e uma empresária, de 36. Os dois contraíram a doença após contato direto com pessoas que já tinham testado positivo para a doença em Rio Branco.

Até o momento foram recebidas, no Centro de Infectologia Charles Mérieux, 295 amostras, das quais 225 foram descartadas porque deram negativo. Agora, 47 casos seguem em investigação para coronavírus no Centro Mérieux, sendo 41 de Rio Branco, 5 de Acrelândia e 1 de Feijó.

Rio Branco, AC, 25 de março de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre