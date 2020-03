“O isolamento social continua”, diz Gladson sobre combate ao coronavírus no Acre

O governador Gladson Cameli declarou na noite deste sábado (29), diante das inúmeras repercussões sobre os cass de coronavírus no Acre, que o isolamento social permanece no estado.

“Não vamos voltar atrás. Em conversa com os especialistas, chegamos a conclusão de que estamos conseguindo achatar essa curva de contaminação com a medida que tomamos. O isolamento social continua. Se puder, fique em casa. Não vamos comparar o Acre com outros estados, pois nossa realidade é o Acre”, disse.

Gladson garantiu que novos kits de exames para o teste de possíveis novos casos já chegaram o Acre.

“O coronavírus vai passar e a vida vai voltar ao normal”, finalizou.

Cameli também agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Ao todo, são 25 casos em todo o Acre, de acordo com o Boletim do Ministério da Saúde.