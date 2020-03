Onça selvagem apavora população em bairro de Sena Madureira

Os moradores do Bairro Ana Vieira, no município de Sena Madureira (AC), têm vivido momentos de pânico, nos últimos três dias, com o registro da presença de uma onça selvagem em uma pequena área de mata no antigo parque ambiental padre Paulino Baldassari.

A jaguar rests in a bush.

O animal seria uma onça pintada de médio porte com hábitos noturno que se dedica a caçar bichos domésticos nos arredores de seu novo habitat.

Na noite desta quinta-feira ela teria perseguido, em via pública, um cachorro e o arrastado para dentro do mato. O fato testemunhado por algumas pessoas logo se espalhou pela comunidade inteira e agora os moradores mais próximos do parque estão com medo de abrirem as portas de casa e, até, de deixarem as crianças brincarem no quintal.

“Se ela pegou um cachorro, pode pegar, também, uma criança. Por isso nem deixei meu filho pequeno ir para a escola nesta- sexta-feira”, disse dona Maria Raimunda Cordeiro.

O vendedor de água potável Sebastião Rodrigues, conhecido no local por “neguinho”, seguiu as pegadas do animal e afirma que não tem dúvidas se tratar de uma onça pintada selvagem.

“Eu segui a direção do amassado deixado no capim por onde ela arrastou o cachorro e cheguei ao local onde ela devorou o cachorro. Não tenho a menor dúvida que se trata de uma onça pintada faminta”. Afirma.

Faz cerca de três dias que alguns moradores do bairro Ana Vieira têm percebido vestígios de algo estranho acontecendo no interior da pequena área de floresta na entrada do bairro, mas nunca iriam imaginar que se tratava de uma onça pintada morando ali.

“A gente notou que alguns passarinhos saiam em revoado como se estivessem assustados com alguma coisa. Mas nunca pensei que fosse por causa de uma fera desse tipo em um lugar desse, no meio da cidade”, relatou uma vizinha do parque.

Na manhã desta sexta-feira, um grupo de moradores voltou a seguir as pegadas da onça e identificou que durante a madrugada, após comer o cachorro, ela teria migrado para uma outra região de floresta em frente ao estádio de futebol da cidade.