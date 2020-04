Outras mulheres denunciam golpe de homem que se passava pelo governador do Estado

A Polícia de Cruzeiro do Sul prendeu na semana passada Francisco Vanderlam Souza da Silva, de 34 anos, que se passava pelo governador do Estado, Gladson Cameli, para aplicar golpes em mulheres. Nesta segunda-feira, 13, outras vítimas denunciaram também ter sofrido danos à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e ao Menor (Deam).

“Esse cidadão foi interrogado novamente hoje. Ele nos contou detalhes de como criou a página, como fazia contato com as vítimas. Com esse aumento de pessoas que têm procurado a delegacia da mulher para denunciar os golpes que esse cidadão vinha aplicando decidimos interrogá-lo novamente para obter detalhes como ele entrava em contato com as mulheres”, contou o delegado Alexnaldo Batista.

O acusado confessou os crimes e agia copiando todas as publicações da página oficial de Gladson Cameli, para sua página falsa, fazendo com que as vítimas acreditassem que ele era o próprio governador.

Vanderlan deve responder por falsa identidade, estelionato e até mesmo outros crimes que ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. Segundo o delegado, será aberto um novo inquérito para cada caso que chegar na delegacia.