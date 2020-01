Pai da criança de dez anos grávida de cinco meses comete suicídio

Em dezembro do ano passado, um caso chocou a cidade de Tarauacá, interior do Acre, uma menina de dez anos virou assunto nacional por estar grávida de 5 meses. A suspeita é ela tenha sido estuprada por mais de uma pessoa, a menina sofre com deficiência mental e convulsões em razão de sofrer de epilepsia.

Em dezembro, a Polícia Civil de Tarauacá, chegou a prender um dos vizinhos acusado de estuprar a menina, que negou as acusações.

Na manhã desta quinta-feira (16) o pai da menor, Francisco Monteiro de Matos, foi encontrado morto, enforcado por uma corda, em sua própria residência, em Tarauacá.

Com informações do AC24horas.