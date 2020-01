Para impedir novas fugas de presos, governo proíbe visitas íntimas no FOC

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa em nota a suspensão da visita íntima no complexo penitenciário de Rio Branco nesta quarta-feira (22). De acordo com a nota, assinada pelo presidente do Iapen, Lucas Gomes, a “suspensão se dá em decorrência de uma série de procedimentos realizados nos estabelecimentos prisionais para garantir a segurança e impedir novas fugas. Revistas constantes e verificação de estrutura vêm acontecendo no interior de todos os presídios do estado”.

A suspensão objetiva também garantir a segurança e a integridade física de servidores e visitantes. A nota ainda informa que “todo o efetivo de policiais penais se encontra empregado na situação até o final desta semana e nas buscas pelos foragidos. Caso tudo ocorra dentro da normalidade, as visitas retornarão no próximo final de semana”.