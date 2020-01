Pichação do CV em muro ameaça de morte quem roubar moradores no AC

Um muro na rua principal do bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, foi pichado possivelmente por membro do Comando Vermelho, que deixaram a seguinte mensagem: “Proibido roubar na quebrada, sujeito a perder a vida. Na roube moradores”.

A frase é emblemática, inclusive diversos recados como esse também foram pichados em alguns bairros de Rio Branco.

Segundo as regras dos criminosos, sejam do CV ou de outras facções criminosas, roubo é considerado crime ‘grave’. Há penalidades que variam de agressão até mesmo decepar a mão de quem cometer o roubo. No bairro do Remanso, nenhum morador quis comentar o recado deixado pelos criminosos.

Juruá em Tempo