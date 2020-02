PM de Acrelândia prende suposto membro do CV com maconha e várias passagens pela polícia

Uma operação envolvendo as polícias Militar, Civil e Penal culminou na prisão de um homem suspeito de integrar a facção Comando Vermelho na cidade de Acrelândia.

O fato ocorreu no último sábado (1), onde o suspeito foi preso em flagrante juntamente com outra pessoa acusados do crime de tráfico de drogas. Com eles a polícia encontrou 8 barras de maconha. Apesar da pouca quantidade, a conduta ilícita se configura tráfico, atualmente os traficantes utilizam pequenas quantidade de entorpecente para se passarem por usuários em caso de abordagem policial.

O suspeito foi encaminhado para delegacia onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Militar de Acrelândia afirma que a parceria entre as polícias Civil e Militar e agora com apoio da Polícia Penal tem obtido resultados satisfatórios na elucidação de crimes com objetivo de tirar de circulação bandidos considerados perigos das ruas.