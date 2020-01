PM prende acusado de assassinar o padrasto a facadas no Calafate

Assessoria de Comunicação da PM

Policiais militares do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam na manhã desta quarta-feira, 22, um homem de 20 anos, suspeito de ter assassinado a facadas o padrasto, na noite anterior, na região do Calafate.

A prisão do acusado ocorreu no Centro de Rio Branco, nas proximidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA). De acordo com os militares, a guarnição foi acionada via 190 para abordar o homem, suspeito de ter assassinado o padrasto na noite de terça-feira, 21. Ainda segundo os policiais, o indivíduo, que estava com a blusa manchada, provavelmente de sangue, não reagiu à prisão.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Geral de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso. Além desse crime, o homem responde pelo homicídio da própria esposa, ocorrido em novembro de 2019. A mulher também foi assassinada a facadas.