Pm toca trompete em rua vazia da Capital durante quarentena e é aplaudido das janelas

Dois policiais militares surpreenderam os moradores do bairro Morada do Sol, em Rio Branco, na noite de sábado (4) com um verdadeiro show para a população que está em isolamento social.

Gravados das janelas, vários vídeos circulam pelas redes sociais. O governador Gladson Cameli compartilhou a apresentação e parabenizou a atitude dos policiais “@pmac_oficial entretendo a população nessa quarentena! Parabéns!!”, postou.