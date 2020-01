Polícia apreende 8 kg de dinamites que seriam usados para explodir caixas eletrônicos

Pelo menos oito quilos de dinamite foram apreendidos pela polícia no interior do Acre. A apreensão ocorreu em Brasiléia, município do Alto Acre, a 234 quilômetros da Capital, na fronteira com a Bolívia. A suspeita é que o explosivo tenha sido adquirido em território boliviano.

A dinamite estava em forma de “banana” e seria utilizada por fações criminosas para a explosão de caixas eletrônicos na Capital.

Dois homens foram presos transportando os explosivos. A identidade de ambos, no entanto, está sendo preservada para não prejudicar as investigações, disse ao Contilnet o delegado de Polícia Civil Sérgio Lopes.

Os dois homens foram presos na madrugada de domingo (5), sobre uma das pontes de acesso à Bolívia, a Internacional, sobre o Igarapé Bahia. Uma mulher brasileira, hospedada num hotel boliviano, em Cobija, também está envolvida no caso.

A dinamite foi adquirida junto a uma empresa mineradora que atua no Departamento de Pando, na Bolívia. A dinamite apreendida deve ser guardada aos cuidados do Exército brasileiro.