Polícia boliviana prende suspeito de matar acreano degolado, em Pando

As autoridades bolivianas realizaram a prisão do suspeito de assassinar o acreano Getúlio Ribeiro de Mesquita, morto no último sábado (29), em Pando, na Bolívia.

Segundo a polícia, durante entrevista coletiva, Óscar Lopez Braga, de 34 anos, confessou ter assassinado a vítima com um terçado ao discutirem por colheita de castanhas.

O suspeito se escondeu na casa da irmã após cometer o crime, e foi localizado pelas autoridades. Ele fica à disposição da Justiça boliviana, onde deve ser julgado.

Relembre o caso

O acreano Getúlio Ribeiro de Mesquita, de 41 anos, natural de Brasiléia, foi vítima de um crime brutal, em Porvenir, departamento de Pando. Ele estaria bebendo, junto a outras pessoas, quando foi atingido com um golpe de terçado, no pescoço, e quase foi degolado.

Com informações de agazeta.net