Polícia captura 10º foragido após fuga em massa de presídio

Mais um foragido foi recapturado pela Polícia Civil e subiu para 10 o número de detentos presos após fuga em massa no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, no último 20.

A prisão de Jaciel Batista do Nascimento ocorreu na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Belo Jardim, pelo Núcleo de Capturas da Policia Civil e DPCI, segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

Durante a ação da polícia, Nascimento ainda tentou fugir, mas foi cercado pela polícia. Logo depois, o preso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

Além dele, outros nove detentos já haviam sido capturados e levados para o presídio. Dezesseis seguem foragidos.