Polícia civil age rápido e elucida furto na sede da criminalística de cruzeiro do sul

Foi preciso menos de 24h, para os Policiais Civis da delegacia de Cruzeiro do Sul e da DRE/CZS, prenderem o suspeito do crime de furto à sede da Criminalística de Cruzeiro do Sul e recuperar os objetos furtados.

O suspeito do crime é o nacional A. B. C. que foi preso em seu apartamento no Centro da cidade e que no momento de sua prisão, ainda se encontrava na posse de parte dos objetos furtados. A. B. C. já é conhecido da Polícia pela prática de furtos.

Além desse fato, apreenderam ainda 105 trouxinhas de pasta base de cocaína e 01 tablete de maconha na residência do receptador de parte dos objetos furtados, que também é um antigo conhecido da Polícia pela prática dos crimes de Furto e Roubo.

A Policia já tem as informações do segundo envolvido no crime e em poucas horas ele deverá ser preso pelos crimes de receptação e tráfico de drogas.