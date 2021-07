Policia Civil do Acre recebe equipamentos de informática e veiculos doados pela Policia Federal

Na tarde desta quinta-feira, 01/07, a Polícia Civil do Estado do Acre recebeu em doação da Superintendência da Policia Federal no Acre 83 computadores desktops, 31 notebooks, 79 monitores, 3 veículos, além de diversos outros equipamentos de informática que irão fortalecer o combate a criminalidade.

Na ocasião, o Delegado-geral de Polícia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes, o Superintendente Regional, delegado Érico Barbosa Alves acompanhado da Delegada Regional Executiva, Delegada Larissa Magalhães e respectivas equipes técnicas participaram de reunião para a entrega dos equipamentos e assinatura dos termos de doação e de recebimento.

Oportunidade em que o Delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Moreira Portes, destacou a importância da doação e da integração das forças policiais do estado no combate à criminalidade.

A entrega foi formalizada e contou com a presença de funcionários e colaboradores de ambas as forças policiais.

A sinergia das forças de segurança tem sido ponto de extrema importancia para o fortalecimento da segurança pública.

“Essa doação demonstra o quanto estamos Unidos, objetivando cada vez mais o fortalecimento de nossas ações no combate a criminalidade em nosso estado. Acreditamos que dessa forma, de mãos dadas e unidos na defesa da supremacia do interesse público nossos objetivos serão alcançados de maneira plena”, destacou Portes.

Por meio de um planejamento estratégico, os equipamentos serão distribuídos de maneira igualitária para o fortalecimento da Policia Civil, tanto na capital quanto nas regionais do interior do estado.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Polícia Civil do Acre