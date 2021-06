Polícia Civil inaugura sala da OAB para atuação de advogados criminalistas

Com o objetivo de garantir os direitos civis e fundamentais da pessoa humana, previstos na Constituição Federal e nos demais pactos de Direitos Humanos, a Polícia Civil do Acre (PCAC) inagurou, juntamente com a Ordem dos Advogados do Acre (OAB), uma sala na delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco, para atuação e melhora das condições de trabalho de advogados criminalistas que prestam serviços naquela localidade.

A cerimônia ocorreu nessa quarta-feira, 09, nas instalações da Defla, do município de Rio Branco, e contou com a participação do delegado-geral, Josemar Portes, do coordenador da Delfla, delegado Roberth Alencar, e do presidente da OAB, Erick Venâncio.

A sala tem o nome do advogado Armyson Lee, em homenagem ao criminalista falecido no mês do Abril, do corrente ano.

“Sinto-me feliz e honrado de inaugurar esse espaço para ofertar melhores condições aos advogados que prestam serviços àqueles que precisam ser assistidos. A presença do advogado durante o inquérito policial fortalece a justiça. A polícia Civil é uma instituição imparcial que busca, acima de tudo, justiça e resguardar os direitos do cidadão. Por isso é de extrema importância essa parceria com a OAB”, destacou o delegado-geral, Josemar Portes.

